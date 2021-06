Der Kursverlauf bei dem Micro-Cap bleibt hochvolatil und den Verlusten am Vortag folgt am Freitag ein scharfer Anstieg. Anleger spekulieren offenbar auf eine Geschäftsbelebung in China, doch ob sich diese Hoffnung erfüllt, ist ungewiss. Schließlich warten in der Volksrepublik hochkarätige Wettbewerber auf die Deutschen. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellte die Windeln.de-Aktie am Freitag in der Spitze um 49 Prozent auf 3,79 Euro in die Höhe. Tags zuvor stand hingegen noch ein Minus von 34 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...