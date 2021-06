Von Januar bis Mai liefert Volkswagen 4,122 Millionen Fahrzeuge aus. Das ist ein Plus von 33,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Mai steigt die Zahl der Auslieferungen um 41,2 Prozent auf 860.000 an. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...