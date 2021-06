Köln (ots) - Die Klimapolitik gilt im Superwahljahr 2021 als zentrales Wahlkampfthema und Anliegen vieler Wählerinnen und Wähler. In einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv wurde die Bedeutung des Themas Klimaschutz für die Wahlentscheidung bei den bevorstehenden Bundestagswahlen im September ermittelt.Die Hälfte der Bundesbürger (52%) gibt demnach an, dass das Thema Klimaschutz für ihre Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl eine genauso große Rolle spielen wird wie andere Themen, etwa das Bildungs- und Schulsystem, die Lage am Arbeitsmarkt oder die Alters- und Gesundheitsversorgung.Für 19 Prozent der Befragten spielt der Klimaschutz eine größere Rolle, für 28 Prozent hingegen eine geringere Rolle als andere Themen und Bereiche.Dass der Klimaschutz für ihre Wahlentscheidung eine vergleichsweise geringere Rolle spielt, meinen überdurchschnittlich häufig die Anhänger der FDP (40%) sowie vor allem die Anhänger der AfD (68%).Eine größere Rolle spielt der Klimaschutz vergleichsweise häufig für die unter 30-Jährigen (31%) sowie die Anhänger der Grünen (44%) und der Linkspartei (38%).Wird dem Thema Klimaschutz genug Aufmerksamkeit geschenkt?47 Prozent der befragten Bürger sind der Meinung, dass dem Thema Klimaschutz in der Bundespolitik derzeit genug Aufmerksamkeit geschenkt wird.50 Prozent, besonders die unter 30-Jährigen (73%) sowie die Anhänger der Grünen (85%) und der Linkspartei (79%), finden laut Umfrage, dass Klimaschutz ein Thema ist, um das sich die Politik mehr kümmern müsste.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL am 8. und 9. Juni 2021 erhoben. Datenbasis: 1.010 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Kevin HielscherMediengruppe RTL DeutschlandVolontär Kommunikation Information/ SportTelefon: 022145674104Kevin.hielscher@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/4939527