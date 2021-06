DJ Registrierungen starten für die European HEALTH & SPA Awards 2021 - Hohe Qualität in der Dienstleistung schafft Vertrauen bei Gästen und Mitarbeitern

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts025/11.06.2021/15:10) - Endlich ist es soweit, die Hotels, Thermen, Bäder und viele weitere touristische Betriebe öffnen seit dem 19. Mai 2021 wieder ihre Türen. Zwar müssen die Unternehmen schon bekannte präventive Konzepte umsetzen, aber es ermöglicht den Grundstein für den Weg zurück in die lang ersehnte Normalität.

Es gibt in diesem Jahr auch erstmals eine neue Kategorie, der "Best Premium Hotels & Spas". Dazu später mehr.

Bis zum 25. Juni 2021freut sich die Agentur für Gesundheit & Wellness wieder über zahlreiche Einreichungen https:// www.health-spa-award.com/de/registrierung , zu den 13ten European HEALTH & SPA Awards. Die European HEALTH & SPA Awards sind nicht nur in der Entscheidungsfindung einzigartig, sondern auch unabhängig und sehr kritisch, jedoch sind die Bewertungskriterien klar und transparent. Das Zusammenspiel von hoher Qualität in der Dienstleistung, dem architektonischen Ambiente, sowie die Innovationskraft von präventiven Gesundheitskonzepten spielen eine wichtige Rolle. Daher sind gerade jetzt in diesem Jahr die Awards von großer Bedeutung. Die Verleihung wird wie gewohnt, im Rahmen eines luxuriösen Galaabends Ende Oktober 2021 stattfinden.

Selten war die Umsetzung präventiver Gesundheitsmaßnahmen wichtiger. Daher sollen viele die Chance nützen, bei den 13ten European HEALTH & SPA Awards dabei zu sein, um zu sehen, wo sie mit ihren Qualitätsstandards aktuell stehen. Gerade jetzt, angesichts des Personalmangels im Tourismus, ist "Employer Branding"sehr relevant und auch da ist der Award eine besondere Visitenkarte für die Unternehmen! Denn wir wissen, wie wichtig eine ständige Überprüfung der Dienstleitung vor allem im Spa ist. Die langjährige Erfahrung in der Branche der Expert*innen des Mytery-Checks und in der Jury der Agentur helfen dabei. Der Geschäftsführer der Agentur und Branchenkenner Norbert Hintermayer betont: "Die Bandbreite der teilnehmenden Bewerber ist auch wichtig, denn sie kommen aus ganz Europa und bieten uns einen guten Überblick, wohin die Trends des Marktes sich entwickeln. Es sind aber auch viele österreichische und deutsche Resorts mit dabei. Die Auszeichnung zeigt auch auf, dass ständige Innovationskraft und Optimierung notwendig ist, um das sich immer wieder wandelnde Bedürfnis des Gastes zu erfüllen. Gesundheit und ein gesunder Lebensstil sind auch mittlerweile ein Megatrend, der sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Gleichzeitig möchten wir für Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten auch eine Unterstützung darstellen."

Konzept Alle Registrierten stellen in acht Bereichen ihre hohen Qualitätsstandards unter Beweis: Gesundheitskonzept, Nachhaltigkeit, Design & Technik, Nutzen für den Gast, Corporate Social Responsibility (CSR), Wirtschaftlichkeit, Kreativität, Angebot & Service. Das einzigartige Award-Konzept basiert auf einem transparenten Kriterienkatalog und durch das zweistufige Bewertungssystem (Beurteilungskriterien https://www.health-spa-award.com/de/beurteilungskriterien ) werden die Gewinner objektiv und unabhängig ermittelt. Das Ergebnis berechnet sich aus Bewertungen der erfahrenen Fachjuror*Innen sowie unabhängigen Mystery-Checks durch Branchen-Expert*innen. All diese Komponenten führen zu einem europaweit einmaligen objektivierten Ergebnis. Hinzu kommt, dass ebenfalls die Hygienerichtlinien getestet werden, welches auch als Beleg für ein Covid-19-freies Unternehmen genutzt werden kann.

Neue Kategorie - Best Premium Hotels & Spas Da es seit Jahren ein paar Unternehmen gibt, die regelmäßig die Punktemarke von 41 Punkten überschreiten, haben wir beschlossen, diese in einer eigenen Kategorie in Zukunft auszuzeichnen, und zwar unter "Best Premium Hotels & Spas". Da diese Unternehmen nicht nur europaweit, sondern weltweit einzigartige Dienstleistung bieten und dies deshalb auch besonders gewürdigt wird, durch diese Kategorie!

Zertifikat Auch ein europaweit einmaliges Zertifikat, (EHSQ - European HEALTH & SPA Quality, https://www.health-spa-award.com/de/ zertifikat-bronze-sliver-gold ) kann in Anspruch genommen werden, das es jetzt seit zwei Jahren gibt, welches nicht nur das Unternehmen auszeichnet, sondern auch Vertrauen zum Gast schafft. In den letzten zwei Jahren wurden bereits erste Unternehmen mit dem EHSQ-Zertifikat (European HEALTH & SPA QUALITY) ausgezeichnet und Sie können sich in diesem Jahr wieder in drei Kategorien anmelden ("Bronze" Zertifikat /"Silber" Zertifikat /"Gold" Zertifikat, https:// www.health-spa-award.com/de/zertifikat-bronze-sliver-gold ). Das Zertifikat bietet neue Möglichkeiten und setzt neue Standards. Wir unterstützen und begleiten Sie außerdem bei der Umsetzung der Kriterien, vergleichend wie bei einer ISO-Zertifizierung.

Gewinnsumme Die drei besten Einreichungen in den 12 bestehenden Kategorien werden prämiert, erhalten mediale Präsenz und werden im Rahmen einer Galaveranstaltung ausgezeichnet. Der Gesamtwert der ausgeschriebenen Gewinnsumme der European HEALTH & SPA Awards beträgt auch in diesem Jahr wieder über 30.000,- Euro.

In einem facettenreichen Spektrum an Kategorien, welche ebenfalls für die Unternehmen einsehbar sind, können sich WELLNESS-Unternehmen für die Awards registrieren. Darüber hinaus können sich aber auch Kosmetik- sowie Produkthersteller mit innovativen Produkten für den Wellness-Bereich bewerben.

Die 12 Kategorien sind:

Mitarbeiter*innen - Beste Spa Manager/in

Spas - Best Premium Hotels & SPAs - Jetzt NEU! - Best Destination Spa - Best Hotel (Ressort) Spa - Beste Therme / Best Thermal Resort - Best Day Spa - Best Medical Spa / Beste Kuranstalt - Beste öffentliche Badeanstalt

Treatments - Best Signature Treatment

Produkte - Beste Produkt Innovation (kosmetisch) - Beste Produkt Innovation (technisch)

Konzepte / Produkte - Beste Spa Innovation

Einreichungen bis zum 25. Juni 2021 möglich Viele Unternehmen haben bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht und sich für die European HEALTH & SPA AWARDs beworben. Registrierungen werden bis Freitag, den 25. Juni 2021, auf http://www.health-spa-award.com unter "Registrierung" entgegengenommen. Wenn Sie das Formular ausfüllen, finden Sie unten weitere Links oder auch weitere Informationen unter "News".

(Ende)

Aussender: Agentur für Gesundheit & Wellness Ansprechpartner: Monika Licht Tel.: +43 1 33 22 056 E-Mail: info@health-spa-award.com Website: www.health-spa-award.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210611025 ]

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2021 09:11 ET (13:11 GMT)