Die Bedenken eines Analysten hinsichtlich der weiteren Strategie des Evonik-Mehrheitseigners RAG haben die Anleger am Freitag letztendlich kaum irritiert. Nach anfänglichen Kursverlusten drehten die Papiere des Spezialchemikers am Freitag doch noch ins Plus, konnten die Kursgewinne jedoch nicht halten.Analyst Thomas Swoboda von der französischen Bank Societe Generale verwies in einer aktuellen Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...