Corestate stemmt Finanzierung von Kauf und Entwicklung des "FÜRST' Projekts am Kurfürstendamm in Berlin



11.06.2021 / 15:52

Corestate stemmt Finanzierung von Kauf und Entwicklung des "FÜRST" Projekts am Kurfürstendamm in Berlin

Erwerb des FÜRST Projekts durch Aggregate eine der größten Immobilientransaktionen des Jahres

1,02 Mrd. Euro Finanzierungsvolumen für Kauf und Entwicklung

Künftig unter "Corestate Bank" firmierende AFS arrangierte alleinverantwortlich die Strukturierung und Platzierung

Corestate hatte erst im Mai den Erwerb der AFS abgeschlossen

Frankfurt, 11. Juni 2021 - Die Corestate-Tochter AFS (Aggregate Financial Services GmbH), die künftig als "Corestate Bank" am Markt auftreten soll, hat den Erwerb und die Entwicklung des Berliner FÜRST Projekts am Kurfürstendamm durch Aggregate Holdings S.A. finanziert. Es handelt sich um eine der größten Immobilientransaktionen des Jahres in Deutschland mit einem Finanzierungsvolumen für Erwerb und Entwicklung in Höhe von 1,02 Mrd. Euro. Die AFS hat die Finanzierung als alleiniger Platzierungsagent und Strukturierungsberater strukturiert sowie platziert und damit ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Zwei Wochen zuvor hatte Corestate, ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, die Übernahme der AFS vollzogen.

René Parmantier, CEO Corestate: "Die Finanzierung zeigt eindrucksvoll, was Corestate zu leisten vermag. Die Akquisition der AFS Anfang dieses Jahres war die richtige strategische Entscheidung, die nach so kurzer Zeit bereits Früchte trägt. Der Markt für Real Estate Private Debt bietet uns aufgrund der steigenden regulatorischen Anforderungen an Banken erhebliche Chancen, die wir mit der künftigen "Corestate Bank" als Finanzierungsplattform für den gesamten Immobilien-Lebenszyklus nutzen wollen und werden."

Sebastian Ernst, Mitgründer der AFS und Vorstandsmitglied bei Corestate: "Wir konnten Erwerb und Entwicklung in einem Schritt finanzieren und unseren Kunden dadurch sehr schnell und bedarfsgerecht unterstützen. Das war vor allem das Resultat der Bündelung unserer Kräfte. Wir sind mit dieser Transaktion in eine neue Dimension vorgestoßen." Johannes Märklin, ebenfalls Gründer der AFS und Vorstandsmitglied bei Corestate, ergänzt: "Die Strukturierung und Platzierung einer solch komplexen Transaktion erfordert einen exzellenten Marktzugang zu institutionellen Investoren und Banken sowie eine langjährige Expertise. Genau dafür stehen wir mit unserem Team und konnten deshalb als alleiniger Agent und Berater auftreten."



Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE)

CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 28 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 800 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert und europaweit in 13 Ländern mit Niederlassungen in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

