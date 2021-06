Die heimischen Investmentfonds haben sich im Mai weiter in der Gewinnzone gezeigt. Die durchschnittliche Einjahresperformance lag im arithmetischen Mittel bei plus 13,51 Prozent, nach plus 14,87 Prozent im Monat davor. Auf Fünfjahressicht gab es einen kleinen Zuwachs von 3,94 Prozent zu verzeichnen, nach plus 3,91 Prozent im April. Auf Fünfjahressicht lagen im abgelaufenen Monat 1.009 Fonds im Plus ...

