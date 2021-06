DJ Lufthansa setzt Boeing-Jumbo und A350 auf Mallorca-Flügen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts einer sehr hohen Nachfrage nach Flügen von Frankfurt und München nach Palma de Mallorca setzt die Lufthansa auf den beiden Strecken im Sommer Großraumflugzeuge ein. Die Buchungszahlen für das Reiseziel Palma seien zwischen April und Anfang Juni 2021 um das 25-fache gestiegen, teilte das Unternehmen mit.

In den hessischen Sommerferien fliege deshalb an vier aufeinanderfolgenden Samstagen ab Frankfurt eine Boeing 747-8 sowie zu Beginn der bayerischen Ferien ein Airbus A350 ab München nach Palma. Am 31. Juli starten dann sogar zwei Langstreckenflugzeuge von Deutschland in Richtung Balearen. Planmäßig wäre auf dieser Verbindung ein Airbus A321 unterwegs.

