Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 20. Juni 2021, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzAm 20. Juni wird es spannend. Ein Promi-Paar erspielt in Escape-Room-Rätseln für seine Superfans einen tollen Gewinn. Die Breakdance-Gruppe "The Saxonz" zeigt, was sie kann.Gäste: Andreas Gabalier, Johnny Logan & Jannike, Eloy de Jong, Kelvin Jones, Loco Escrito, Vanessa Neigert, Marcella Rockefeller, Jonathan Zelter und Ross Antony.