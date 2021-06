Lamborghini schickt die Karosserien des Modells Urus vom Volkswagen-Standort in Zwickau über die Schiene zum Firmensitz in Sant'Agata Bolognese. Der Transport per Güterzug soll die CO2-Emissionen pro wöchentlicher Fahrt um 85 Prozent reduzieren. Lamborghini setzt ab sofort auf grüne Logistik und erteilt dem Lkw-Transport eine Absage. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilt, setzt sie für den Transport der Urus-Karosserien vom Volkswagen-Standort im deutschen Zwickau zum Lamborghini-Firmensitz in Sant'Agata ...

