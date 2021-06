TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 14. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/21

08:45 DEU: Marktforum des Versicherungsmaklers Aon

15:00 DEU: Hapag-Lloyd Presse-Videocall mit CEO Habben Jansen zur Lage des Unternehmens und der Branche 19:00 USA: General Motors, Hauptversammlung

DEU: About You, Ende der Zeichnungsfrist



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 04/21 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 05/21 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Ostdeutsches Wirtschaftsforum u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der Ost-Bundesländer + 10.20 Rede Olaf Scholz

+ 16.30 Ministerpräsidentenrunde mit den Ministerpräsidenten von Sachsen, Thüringen und Brandenburg und mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller 11:00 DEU: DAK Online-Pressekonferenz zum Thema "Finanzierungsprobleme der GKV bis 2025". DAK-Gesundheit und das IGES Institut präsentieren Finanz-Szenarien für die kommenden vier Jahre. 11:00 DEU: Digitale Pk Transperency Deutschland zu Ergebnissen des Global Corruption Barometers (GCB) 2021 11:30 DEU: Pk zur bayerischen Wasserstoffstrategie mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 12:00 DEU: Online-Pk zur Gründung der Stiftung H2Global mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) + 12.30 Rede Altmaier

BEL: Nato-Gipfel, Brüssel

+ 09.15 Doorstep Generalsekretär Jens Stoltenberg

+ 16.15 Pk Jens Stoltenberg

GBR: Britische Regierung will über vollständige Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entscheiden, London EUR/CAN: EU-Kanada-Gipfeltreffen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel treffen sich mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. HINWEIS

AST / CHN / HKG / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

