DJ Ströer-Gründerfamilien errichten Stiftungs-Strukturen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gründerfamilien des Außenwerbe- und Medienunternehmens Ströer wollen ihre Kommanditaktien in Familienstiftungen einbringen. Die zuständige Stiftungsbehörde gab am Donnerstag grünes Licht für das Vorhaben, wie die Ströer SE & Co. KGaA am Freitag mitteilte.

Die Hauptanteilseigner, Co-CEO und Gründer Udo Müller sowie Dirk Ströer, werden damit für den Großteil ihrer insgesamt rund 42 Prozent Kommanditaktien an dem Unternehmen deutsche Stiftungs-Strukturen errichten. Sie sichern hierdurch den Angaben zufolge für etwa 33,6 Prozent der Kommanditaktien an Ströer die Stabilität im Aktionärskreis und schaffen für einen Erbfall die Voraussetzungen für einen reibungslosen Übergang der Kommanditaktien in die nächste Generation.

"Dies wird nach meiner festen Überzeugung dem Unternehmen auch bei einem Generationswechsel Sicherheit und Stabilität geben, wovon alle Aktionäre profitieren werden", sagte Müller laut der Mitteilung.

