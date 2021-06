Nach einem verhaltenen Start in den Freitag kam der DAX am Nachmittag in Schwung und ging mit einem Plus ins Wochenende. Sowohl beim deutschen Leitindex als auch beim MDAX sorgten der positive Handelsauftakt in den USA und weiter expansive Geldpolitik der Notenbanken für grüne Vorzeichen. Gefragt waren insbesondere die Auto-Titel.Zum Ende der Handelswoche stand der DAX bei 15.695 Punkten, was einem Tagesplus von 124 Punkten beziehungsweise 0,8 Prozent entspricht.Insbesondere die Autowerte nahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...