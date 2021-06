DJ XETRA-SCHLUSS/Fester - Autowerte gesucht, Deutsche Bank fallen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Aufschlägen geschlossen. Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bzw. die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise sind aus Marktsicht gut gelaufen. Eine Reduzierung der Wertpapierkäufe ist für die EZB derzeit kein Thema, während die Anleihemärkte auf den stark gestiegenen Inflationsdruck in den USA sogar mit fallenden Renditen reagiert haben. Mit Blick auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch ist das DAX-Aufwärtspotenzial nach Einschätzung aus dem Handel aber begrenzt.

Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 15.693 Punkte. Vor allem die Auto-Aktien schoben den Index an, sie legten um bis zu 2,0 Prozent zu. "Die Mai-Absatzzahlen von VW bestätigen den positiven Trend", so ein Marktteilnehmer.

Renditerückgang belastet Bankaktien

Gegen den Trend ging es für Bankaktien nach unten: Deutsche Bank verloren 1,7 Prozent und Commerzbank fielen um 1,8 Prozent. "Über die Zinsmargen sind die Banken der Verlierer des Renditerückgangs", so ein Händler. In den USA fielen die Renditen der Langläufer am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit drei Monaten, und auch in Europa stehen sie unter Druck: "Der Markt ist nach wie vor der Meinung, dass die hohe Inflation nur ein temporäres Phänomen ist", ergänzte der Marktteilnehmer.

K+S kletterten um 7,0 Prozent. Das Magazin "Der Aktionär" soll die Aktie zum Kauf empfohlen haben. Daneben stufte Stifel die K+S-Aktie auf "Buy" hoch. Aixtron setzten ihren Aufschwung mit einem Aufschlag von weiteren 1,2 Prozent fort. Dagegen fielen Morphosys um 4,4 Prozent, nachdem JP Morgan die Titel auf "Neutral" abgestuft hatte.

Curevac bei laufender Impfkampagne nicht dabei

Für Curevac ging es auf Xetra um 6,4 Prozent nach unten, an der Nasdaq geriet die Aktie noch stärker unter Druck. Das Bundesgesundheitsministerium plant für die laufende Impfkampagne im zweiten Quartal keinen Curevac-Impfstoff ein, da es noch keine Genehmigung der Vakzine gegen das Coronavirus und keine festen Lieferzusagen des Herstellers gibt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.693,27 +0,78% +14,39% DAX-Future 15.700,00 +0,76% +14,86% XDAX 15.700,79 +0,75% +14,86% MDAX 34.017,59 +0,73% +10,46% TecDAX 3.475,38 +0,93% +8,17% SDAX 16.401,63 +0,89% +11,09% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,91 4 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 24 6 0 2.865,0 57,1 57,0 MDAX 43 16 1 906,2 36,6 41,2 TecDAX 23 7 0 800,2 23,9 29,4 SDAX 47 21 2 162,4 7,6 8,8 ===

