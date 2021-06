DGAP-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Ankauf

EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH



11.06.2021 / 18:47 CET/CEST

Ad-hoc-News EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH

EQS Group AG erreicht Spitzenposition für Hinweisgebersysteme in der EU München - 11.06.2021 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt 100 Prozent der Anteile an der Business Keeper GmbH mit Sitz in Berlin. Der Kaufvertrag zur Übernahme des SaaS-Anbieters für Whistleblowing und Compliance wurde heute unterzeichnet. Die EQS Group AG ist damit der führende europäische Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme. Der Produktbereich umfasst nunmehr 1.200 SaaS-Kunden.



Die Business Keeper GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und entwickelte das erste softwarebasierte Hinweisgebersystem in Europa. Business Keeper betreut über 300 Kunden und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an drei europäischen Standorten. Zu den Kunden zählen überwiegend große Konzerne, darunter 16 DAX-Unternehmen. Die Gesellschaft erzielt gegenwärtig jährlich wiederkehrende Lizenzerlöse (ARR) von rund 10 Millionen Euro und war der stärkste Wettbewerber der EQS Group AG in Deutschland. Der Nettokaufpreis beträgt 95 Millionen Euro und ist in zwei Tranchen binnen 12 Monaten zu leisten. Verkäufer sind die Macquarie Capital, des Weiteren der Gründer von Business Keeper sowie der Geschäftsführer. Die Finanzierung der ersten Tranche über 80 Millionen Euro erfolgt mit Eigenmitteln in Höhe von 10 Millionen Euro und einem Akquisitionsdarlehen der Commerzbank München über 50 Millionen Euro. Weiter plant die EQS Group AG die Durchführung einer Kapitalerhöhung von 7,5 Prozent des Grundkapitals. Die neu auszugebenden Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts den Zeichnern der Kapitalerhöhung von Februar 2021 angeboten werden. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich zusammen mit der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV verpflichtet, die Kapitalerhöhung zu 38,00 Euro je Aktie im vollen Umfang abzusichern. Business Keeper GmbH, gegründet von Kenan Tur, wird heute von Kai Leisering als alleiniger Geschäftsführer geleitet. Kai Leisering wird künftig in verantwortlicher Position der EQS Group AG angehören und die gemeinsame Entwicklung begleiten. Zum Kundenstamm zählen neben zahlreichen DAX-Unternehmen auch weitere internationale Konzerne wie Danone, Nestlé und Samsung. Anpassung der Guidance 2021

Für das Geschäftsjahr 2021 plant der Vorstand nun mit einem Umsatzanstieg von 30 bis 40 Prozent auf dann EUR 49 Mio. bis EUR 53 Mio. Investitionen in Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern werden gemeinsam mit der Business Keeper GmbH neu allokiert. Das EBITDA soll in der Spanne von EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. liegen (zuvor EUR 1 Mio. bis EUR 2 Mio.). Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, erwarten wir ein Volumen von mindestens EUR 9 Mio. Zudem sollen 1.750 bis 2.250 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme. Vorläufiger Ausblick 2022

Die EQS Group AG plant mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 70 Mio. bis EUR 75 Mio. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht im Laufe des vierten Quartals 2021 erfolgt. Neues Mittelfristziel 2025

Die EQS Group AG geht aufgrund der Akquisition der Business Keeper GmbH und der damit verbesserten Marktposition sowie der zügigeren Etablierung des Compliance COCKPIT nun davon aus, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von rund EUR 130 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30% zu erzielen. Der Vorstand erläutert die Transaktion und deren Auswirkungen am Montag, 14. Juni 2021 ab 15:00 Uhr (MESZ) in einer Videokonferenz.

