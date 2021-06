Straubing (ots) - So manch einer wird darüber spekulieren, ob nicht doch ihr Parteivize Robert Habeck der bessere Kandidat fürs Kanzleramt gewesen wäre. Baerbock wurde freilich auch als politisches Talent gehandelt. Es gab durchaus auch inhaltliche Gründe für sie und gegen Habeck, der beispielsweise oft thematisch nicht sattelfest war. Als den besseren Kandidaten kann man Habeck also nicht unbedingt bezeichnen. Und dennoch hat Baerbock die Frauenkarte gespielt. Bei allem Respekt, für das Amt der Bundeskanzlerin, die die Gesellschaft in ein so wichtiges Jahrzehnt der Umbrüche und Modernisierung führen soll, ist das zu wenig. Das reicht nicht.



