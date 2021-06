BEIJING (IT-Times) - In China buhlen gleich mehrere gut kapitalisierte Elektroauto-Startups und traditionelle Automobil-Produzenten um die Vorherrschaft im Marktsegment New Energy Vehicle (NEV). Zum boomenden Segment New Energy Vehicle (NEV) zählen nicht nur reine Elektroautos, sondern auch Hybrid-Varianten...

Den vollständigen Artikel lesen ...