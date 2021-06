Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 11 juin/June 2021) The common shares of SpotLite360 Technologies, Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Spotlite360 Technologies, Inc. is a supply chain and healthcare company focused on the delivery of a SaaS-based supply chain execution and sustainability platform (SpotLite 360 Software) for enterprise customers in the pharmaceutical, healthcare, and agricultural industries. By leveraging IoT technologies, blockchain, machine learning and analytics, the Spotlite360 Software is uniquely positioned to meet customer needs for supply chain execution, tracing, tracking, and sustainability. Future customers of the Spotlite360 Software will benefit by realizing improved visibility, a reduction in loss and theft, increased supply chain velocity, labor efficiency, improves asset utilization, and support of their global sustainability initiatives.

_________________________________

Les actions ordinaires de SpotLite360 Technologies, Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Spotlite360 Technologies, Inc. est une société de chaîne d'approvisionnement et de soins de santé axée sur la fourniture d'une plate-forme d'exécution et de durabilité de la chaîne d'approvisionnement basée sur SaaS (logiciel SpotLite 360) pour les entreprises clientes des secteurs pharmaceutique, de la santé et agricole. En tirant parti des technologies IoT, de la blockchain, de l'apprentissage automatique et de l'analyse, le logiciel Spotlite360 est idéalement positionné pour répondre aux besoins des clients en matière d'exécution, de traçage, de suivi et de durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les futurs clients du logiciel Spotlite360 bénéficieront d'une meilleure visibilité, d'une réduction des pertes et des vols, d'une augmentation de la vitesse de la chaîne d'approvisionnement, de l'efficacité de la main-d'œuvre, de l'amélioration de l'utilisation des actifs et du soutien de leurs initiatives mondiales de développement durable.

Issuer/Émetteur: SpotLite360 Technologies, Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): LITE Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 53 713 600 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 14 792 400 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 849211 10 7 ISIN: CA 849211 10 7 2 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 15 juin/June 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: National Securities Administrators Ltd.

The Exchange is accepting Market Maker applications for LITE. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com