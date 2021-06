Anfang Juni ging die Aktie von Bed Bath & Beyond durch die Decke. Reddit-Trader bescherten den Papieren des Einzelhändlers gigantische Handelsvolumina. Doch mittlerweile ist der Schwung merklich abgeebbt. Laut einem Analysten kommt auch der Turnaround bei weitem nicht so gut voran wie erhofft. Am Freitag notiert die Aktie leicht im Plus.In der Spitze des Hypes um Bed Bath & Beyond (BBBY) am 2. Juni belief sich das Tagesvolumen auf mehr als 100 Millionen Aktien. Am Mittwoch und Donnerstag dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...