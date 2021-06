Bonn/Berlin (ots) - 11. Juni 2021. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, stellt sich im phoenix-Interview deutlich hinter die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. "Annalena ist die richtige Frau für diese Zeit", so Kellner. "Wir werden mit ihr und Robert Habeck und einem riesigen Team einen fulminanten Wahlkampf machen."Der Wahl Annalena Baerbocks zur Kanzlerkandidatin misst Kellner historische Größe bei. "Wir werden morgen die erste Kanzlerkandidatin bestimmen. Das ist für mich als Geschäftsführer ein historischer Punkt."Die gesunkenen Umfragewerte der Grünen beunruhigen den Geschäftsführer der Grünen nicht. "Es war mir klar, dass die Euphorie von Ende April nicht bis September anhalten kann", so Kellner. "Wir sind jetzt bei ungefähr 20 Prozent, aber wir fordern die Union um die Führung dieses Landes heraus."Den Grund für die schwächelnden Umfragewerte sieht er in der neuen Rolle der Partei begründet. "Wer hätte vor vier Jahren nach der letzten Bundestagswahl mit 8,9 Prozent gedacht, dass wir jetzt bei 20 Prozent stehen und die Union herausfordern", so der Bundesgeschäftsführer. "Na klar, das ist eine neue Rolle, eine neue Aufgabe, aber der stellen wir uns ganz entschlossen und ganz geschlossen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4939662