Der Wochenausklang des DAX fand in Rekordnähe statt. Damit hat er wieder seine zwischenzeitlichen Verluste aufgeholt. Gilt dies als Muster am Freitag? Der Freitag entwickelte eine späte Dynamik Am Morgen sah es im DAX nach dem in dieser Woche etablierten Muster aus, nach einer ruhigen Eröffnung sich etwas später zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...