NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben die Verluste am Freitag im späten Handel noch etwas ausgeweitet. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 132,86 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,46 Prozent. Am Mittwoch war der Kontrakt auf den höchsten Stand seit drei Monaten geklettert.

Als belastend erwiesen sich zudem überraschend solide Konjunkturdaten. So förderte eine monatliche Umfrage der Uni Michigan im Juni eine bessere Stimmung der Verbraucher zutage als von Analysten erwartet worden war.

Am Donnerstag hatten die US-Anleihen zunächst mit Kursverlusten auf den überraschend starken Inflationsanstieg in den USA im Mai reagiert, bevor sie in die Gewinnzone drehten./bek/he