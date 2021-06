McDonald's ist Opfer einer Hacker-Attacke geworden. Dabei erbeuteten die Angreifer Daten von Kunden, Mitarbeitern und Franchise-Nehmern in den USA, Südkorea und Taiwan. Es seien aber keine Zahlungsinformationen gestohlen worden, betont der Konzern. Der Hack ist der vierte Vorfall dieser Art in den letzten Wochen.Im Gegensatz zu den Angriffen auf CNA Financial, den weltgrößten Fleischproduzenten JBS oder die Colonial Pipeline sei bei McDonald's keine Erpressungssoftware eingesetzt worden, behauptet ...

