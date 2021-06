Die Börsen in New York ließen die Woche ruhig ausklingen. Der Dow Jones Industrial rettete sich kurz vor Handelsschluss noch gerade so in die Gewinnzone, der Nasdaq ging ebenfalls mit einem kleinen Plus ins Wochenende. Größere Bewegungen gab es nur bei einzelnen Aktien - diese fielen dafür zum Teil heftig aus.Nach einem dynamischen Start in den Freitag drehte der Dow Jones noch am Vormittag und blieb den kompletten Tag im Minus. Erst in der letzten Handelsstunde unternahm der Index den Ausbruch ...

