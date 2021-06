Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 9. Juni wurde die China Eastern Air Logistics Co., Ltd. (601156. SH) am Hauptbrett der Shanghai Stock Exchange notiert und gab "die erste Aktie der gemischten Eigentumsreform der Luftfahrt" aus. Am Tag der Börsennotierung stieg der Aktienkurs um 44 Prozent und erreichte am Mittwoch an der Shanghaier Börse die Obergrenze von 22,71 Yuan (3,55 $) pro Aktie.Eastern Air Logistics ist ein modernes integriertes Logistikdienstleistungsunternehmen der China Eastern Airlines Group. Laut Prospekt ist das Hauptgeschäft von EAL das integrierte Dienstleistungsgeschäft der Luftlogistik, das Geschäftsfunktionen wie Luftexpressbeförderung, Betrieb von Frachtterminals, multimodalen Transport, Lagerhaltung, grenzüberschreitende E-Commerce-Lösungen, branchenübergreifende Projektlieferkette, Spezialfrachtlösungen für die Luftfahrt und Lösungen für den direkten Ursprung umfasst.Bis Ende 2020 verfügt China Cargo Airlines, eine Tochtergesellschaft von Eastern Air Logistics, über ausreichende Frachtressourcen, darunter 10 Frachtflugzeuge und 725 Passagierflugzeuge. Auf der Grundlage von SkyTeam-, Code-Sharing- und SPA-Vereinbarungen erreicht das Streckennetz 1.036 Ziele in 170 Ländern der Welt. Eastern Air Logistics verfügt über 17 selbst betriebene Frachtterminals und deckt 12 Flughäfen ab. Unter ihnen sind der Flughafen Shanghai Pudong und der Flughafen Shanghai Hongqiao die Hauptstützpunkte von EAL. Der Flughafen Shanghai Pudong ist der drittgrößte Flughafen der Welt, was den Fracht- und Postdurchsatz angeht.Die Finanzdaten zeigen, dass von 2016 bis 2020 die Betriebseinnahmen von Eastern Air Logistics von 5,837 Milliarden Yuan auf 15,11 Milliarden Yuan erhöht wurden, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,84 %; der Gesamtgewinn wurde von 485 Millionen Yuan auf 3,638 Milliarden Yuan erhöht, wobei eine jährliche Gewinnwachstumsrate von 65,48 % erreicht wurde; das Aktiv-Passiv-Verhältnis wurde von 85,88 % auf 37,39 % gesenkt, und das Nettovermögen wurde um das 6,72-fache erhöht. Die passive Situation des Dauerverlustes wurde mit einem Schlag umgekehrt, und auch die Vitalität, Rentabilität und Risikoresistenz des Unternehmens wurden deutlich gesteigert.Die International Air Transport Association (IATA) behauptet, dass nach den globalen Luftverkehrsdaten im Januar 2021 die weltweite Luftfrachtnachfrage das Niveau vom Januar 2019 überstieg. Willie Walsh, Präsident der IATA, sagte, dass sich die Nachfrage nach Luftfracht nicht nur von der Krise der COVID-19-Epidemie erholt hat, sondern auch weiter wächst. Eine der größten Herausforderungen für die Luftfracht ist es, ausreichende Kapazitäten zu erhalten. Er sagte, dass durch das Verständnis der Erholung der Passagiernachfrage die Perspektive der Luftfrachtkapazität klar definiert werden kann, und dass die effiziente Gestaltung des Luftfrachtbetriebs der Schlüssel zu einer vollständigen Erholung sein wird.Es ist bekannt, dass Eastern Air Logistics durch die flexible Anpassung des globalen Streckennetzes, der Transportkapazitätsausrichtung und der Flugzeugstruktur dem Transport von Impfstoffen und anderen wichtigen Materialien Priorität eingeräumt hat. EAL ist in mehr als 20 Länder geflogen und hat alle Arten von Anti-Epidemie-Flügen durchgeführt und dabei mehr als 70.000 Tonnen medizinisches Material transportiert.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=393520Bildunterschrift: Der Aktienkurs der China Eastern Air Logistics Co., Ltd. (601156. SH) erreichte am Mittwoch an der Shanghaier Börse die Obergrenze von 22,71 Yuan (3,55 $) pro Aktie.Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=393526Bildunterschrift: Alle Frachtträger der China Eastern Air Logistics Co., Ltd.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1531384/1_Share_price.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1531385/2_All_cargo_carriers.jpgPressekontakt:Frau WangTel.: 86-10-63074558Original-Content von: China Eastern Airlines Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156510/4939703