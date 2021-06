Changsha, China (ots/PRNewswire) - Am 19. Mai 2021 (Ortszeit) wurde die Changsha International Construction Equipment Exhibition (CICEE 2021) in Changsha, China, eingeweiht. Während der viertägigen Veranstaltung präsentierte Techking intelligente, maßgeschneiderte Lösungen für Kranreifen und hielt die Aufmerksamkeit der Besucher unter dem Motto "Intelligent New Generation Construction Machinery" aufrecht.Die CICEE 2021 erstreckte sich nach Angaben der Organisatoren auf einer Ausstellungsfläche von 300.000 m2 und lud 1450 Firmenaussteller ein. Zweiunddreißig der weltweit führenden 50 Maschinenbaufirmen nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Caterpillar, SANY Group, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Terex Group und Zoomlion.Auf der Messe präsentierte Techking ETCRANE (https://www.techking.com/html/PRODUCT_SOLUTION/Crane/20190326_461.html) und CRANE80 (https://www.techking.com/html/PRODUCT_SOLUTION/Crane/20200311_528.html) Reifen, die mit dem firmeneigenen Techking Intelligent Control System (TIKS) ausgestattet sind. Diese Kranreifen nutzen die technologische Iteration zur Anpassung an kundenspezifische Einsatzbedingungen und gehen keine Kompromisse bei der Sicherheit ein, so dass sie perfekt in verschiedene Einsatzszenarien passen. Ausgestattet mit maßgeschneiderten Techking-Reifen, zogen die SANY-Geländekrane SRC1100T (110 Tonnen Tragkraft) auf dem Außenstand der SANY-Gruppe einen Besucher nach dem anderen an.TIKS ist Techkings neueste Errungenschaft im Bereich der Reifenintellektualisierung. Das System ist über Sensoren mit dem Internet der Fahrzeuge verbunden und überwacht in Echtzeit die Betriebsdaten der Reifen, wie z. B. Temperatur, Druck und Flugbahn, und erleichtert die Fahrzeugrettung, Beratung, Reparatur und andere Dienstleistungen. Außerdem verbessert es die Sicherheitsleistung von Reifen erheblich und bietet Datenunterstützung für die Entscheidungsfindung von Flotten.Bis heute wurden 6 SANY-Krane (z.B. SAC3000T), 9 Zoomlion-Krane (z.B. ZAT5000) und 3 XCMG-Krane (z.B. XCA550) mit maßgeschneiderten Kranreifen von Techking ausgerüstet. Auf den Überseemärkten hat Tadano Demag Techking-Reifen als Standardkonfiguration in mehr als 10 Kranen eingesetzt, vom AC55, AC100, AC130, AC700 bis zum AC1000.Die Statistik zeigt, dass Techking-Reifen unter den einheimischen Kranreifen den Spitzenplatz in Bezug auf das Exportvolumen einnehmen. Techking hat sich im Zuge der Globalisierung zu einem führenden Unternehmen in Chinas Reifenindustrie entwickelt.Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Techking mit Bergbau- und Baufirmen in mehr als 160 Ländern zusammengearbeitet, kundenspezifische Dienstleistungen für fast 40 renommierte Hersteller wie SANY, Liebherr, Tadano, XCMG, Zoomlion und Sandvik Group erbracht und mit Stolz globale Bergbau- und Baugiganten bedient, darunter Rio Tinto, Glencore, BHP und Zijin Mining. Für weitere Details besuchen Sie bitte die offizielle Website von Techking https://www.techking.com/.Pressekontakt:Julie Lijulie.li@techking.com+86-53255588888*8903Original-Content von: Techking Tires Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154446/4939706