Robinhood-Investoren schätzen in der Regel Aktien, die nicht gerade zu den Favoriten der Profis gehören. Wenn im Internet Memes über eine bestimmte Aktie kursieren, besteht eine ziemlich gute Chance, dass sie bei Robinhood beliebt ist, an der Wall Street aber nicht so sehr. Allerdings gibt es auch einige Aktien, die sowohl von Privatanlegern auf der provisionsfreien Handelsplattform als auch von Analysten hochgeschätzt werden. Hier sind drei Top-Aktien von Robinhood, von denen die Wall Street glaubt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...