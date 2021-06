Wenn wir einmal zurückblicken, dann können wir feststellen, dass der letzte größere Börsencrash noch gar nicht allzu lange zurückliegt. Erst im letzten Frühjahr brachen die Kurse aufgrund der weltweit ausgebrochenen Coronapandemie massiv ein. Doch glücklicherweise konnten sich die Notierungen schon nach kurzer Zeit wieder erholen. Und nicht nur das. Die Aktienmärkte schwangen sich gleich im Anschluss in ungeahnte Höhen auf. Diese Rallye hält faktisch bis heute an. Und so ist es auch kein Wunder, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...