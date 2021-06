Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) setzt in einem zunehmend freundlichen Gesamtmarkt ebenfalls ihre Rekordjagd fort. Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von 69,52 Euro (11.06.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Damit scheint die Marke von 70 Euro in Griffweite zu sein. Mit Blick auf die steigenden Aktienkurse schwingt sich die fundamentale Bewertung von Novo Nordisk in ungeahnte Höhen. Ist die Aktie des dänischen Pharma- und Diabetesspezialisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...