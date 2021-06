In mehreren Ländern hat die Inflationsrate zuletzt stark zugelegt. Grund dafür ist in erste Linie die nach wie vor ultralockere Geldpolitik der Notenbanken. Kombiniert mit der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften durch den Rückgang der Pandemie wird dieser Effekt verstärkt. Die Folgen des starken Inflationsanstiegs spiegeln sich bereits heute in den Rohstoffpreisen wieder und dürften die Kurse weiter antreiben.Nach dem ersten Schock am Dienstag dieser Woche, als die Volksrepublik China bekanntgegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...