In wohl keinem anderen Sektor liegen Freude und Leid so nah beisammen, wie in der Biotechnologie. Das hat die zurückliegende Handelswoche eindrucksvoll gezeigt: Das Biotech-Schwergewicht Biogen legte kräftig zu, nachdem die US-Zulassungsbehörde FDA dem Alzheimer-Medikament Aduhelm (Aducanumab) grünes Licht erteilt hat. Ein anderes Bild gab indes die Aktie von Vertex ab.Am Donnerstag gab das Unternehmen einen schweren Pipeline-Rückschlag bekannt. Laut einem Update wird der Wirkstoff VX-864 zur Behandlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...