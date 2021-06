DJ G7-GIPFEL/Staaten beschließen globalen Infrastruktur-Plan

CARBIS BAY (AFP)--Als Antwort auf Chinas "Neue Seidenstraße" haben die G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Cornwall einen weltweiten Infrastruktur-Plan zur Unterstützung ärmerer Länder beschlossen. Interessierten Ländern solle eine "an Werten orientierte" und transparente Partnerschaft angeboten werden, teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Damit schaffen die G7-Länder eine Alternative zu Chinas "Belt and Road Initiative", der sogenannten "Neue Seidenstraße", über die Peking Infrastrukturprojekte in dutzenden Ländern anschiebt.

