Abwarten und Füße still halten - dieser Devise dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche folgen. Der Dax kommt derzeit kaum vom Fleck, weil Anleger gebannt auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank warten. Experten gehen davon aus, dass die Fed - ähnlich wie die Europäische Zentralbank (EZB) - am Mittwoch wohl nicht an...

