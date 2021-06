DJ Microsoft will Geschäftsmodell bei Spielen umbauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Microsoft will sein Spiele-Streamingangebot ausbauen. "Die Idee ist ähnlich wie bei YouTube oder Netflix", sagte Xbox-Chef Phil Spencer im Gespräch mit der Welt am Sonntag. "Ich kann auf der Konsole spielen, auf dem Fernseher, auf dem PC, oder mobil. Wir erreichen mehr Spieler als je zuvor", so Spencer. Zudem könnten über Abonnements Freunde einfacher gemeinsam spielen. Dafür will Microsoft das klassische Geschäftsmodell des Konsolen- und Spieleverkaufs hin zu einem Abonnementsmodell umbauen.

