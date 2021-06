Die ABOUT YOU Holding AG (ISIN:DE000A3CNK42) ist von den drei aktuellen Börsengängen aus den Gewinnerbranchen der Lockdown/Pandemie-Zeiten am weitesten fortgeschritten. Und will diese Woche schon "an die Börse". Neben dem "Onlinemodehändler" aus dem OttoKonzern drängen auch die Cherry AG (ISIN:nn), Hersteller von mechanischen Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, und der Onlinehändler für Räder und insbesondere E-Bikes BIKE24 Holding AG (ISIN:nn) aufs Parkett. Alle drei konnten in der Pandemie ihre Umsätze "kräftigst" ...

