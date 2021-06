Feuerwehr, Raumfahrt, Schatzsuchen im Dschungel: Irgendwie sowas war der Plan - und dann ist es doch nur der Schreibtischjob geworden. Doch in den Träumen von damals stecken Eastereggs, die dazu beitragen können, das der Berufsweg ab morgen spannender wird. Also ich wollte ja eigentlich die Enterprise steuern. Hilfsweise einen kleinen X-Wing, aber da ich zu Seekrankheit neige, hätte das vielleicht eh nicht geklappt. Aber das mit der Enterprise, das war der Plan, damals, Mitte-Ende der 90er Jahre. Oder Lara Croft. Als Forschungsraumschiffe mit dem Millennium langsam unwahrscheinlich wurden, da wäre ich auch sehr gern Lara Croft geworden. Was hätte ...

