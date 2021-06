Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) drängt weiter darauf, dass 25 Prozent der Agrarmittel für Umweltprogramme zweckgewidmet werden, wie sie am Sonntag mitteilte. "Wir werden nicht locker lassen", sagte sie. Am Montag beginnt in Lissabon der informelle Agrarrat, bei über die EU-Agrarpolitik weiterverhandelt wird. Die 25 Prozent entsprechen auch der Position Deutschlands in den Verhandlungen. ...

