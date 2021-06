Ein sonniger Verlauf zeigt sich am Kapitalmarkt. Insbesondere der DAX setzt seine Rekordserie fort, wenn auch bei niedriger Volatilität. Juni setzt Rekordserie fort Vom Start weg bewegte sich der DAX erneut in einem Muster, dass er bereits in den Vorwochen zeigte. Nach positiven Eröffnungen gab es Schwächezeichen in der Mittagszeit und auf die Woche bezogen das Aufholen der Verluste in Richtung Wochenende. Dabei entstanden mehrere Rekorde. Bei 15.732 ...

