Die Aktienmärkte befinden sich in ruhigem Fahrwasser. Der DAX notiert wieder in der Nähe seines Allzeithochs. Trotz der vielen Diskussionen am Markt, um Tapering, Inflation oder ein mögliches Ende der Niedrigzinsphase, steigen die Kurse steigen munter weiter. Zu dieser Entwicklung haben die Zentralbanken FED und EZB beigetragen. Sie haben es geschafft, dass kein Staubkorn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...