Einen Börsen-Einstand nach Maß feierte am Donnerstag Monday.com. Die Aktien des Software-Unternehmens sprangen deutlich über den Ausgabepreis und legten auch am Freitag kräftig zu. Die Lösungen der Israelis treffen den Nerv der Zeit, was sich auch in den beeindruckenden Wachstumszahlen widerspiegelt.Bereits der erste Kurs an der Nasdaq lag fast zwölf Prozent über dem Ausgabepreis von 155 Dollar pro Aktie, der seinerseits das obere Ende der Preisspanne von 140 Dollar übertraf. Bis Freitagabend stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...