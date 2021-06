CARBIS BAY (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat die Ergebnisse des G7-Gipfels beim Klimaschutz als "starkes Bekenntnis" gewertet - auch wenn sich die reichen Industrienationen nicht auf ein einheitliches Datum zum Ausstieg aus der Kohle einigen konnten. Das habe nicht an Deutschland gelegen, "andere haben da noch die Pläne nicht so weit verifiziert", sagte Merkel am Sonntag am Rande des G7-Gipfels im südwestenglischen Cornwall. "Aber ich glaube, das Bekenntnis zum Klimaschutz, zum 1,5-Grad-Ziel, zum Pariser Abkommen von allen G7-Ländern: Das ist schon ein starkes Bekenntnis."

Auch die Gastländer des Gipfels wie Australien, Südkorea, Südafrika und Indien würden sich verpflichten, diese Normen einzuhalten, sagte Merkel. "Ich glaube, wir gehen da mit gutem Beispiel voran." Deutschland will nach aktuellem Stand bis spätestens 2038 aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigen.

Klimaschützer hatten sich enttäuscht über die G7-Pläne im Kampf gegen die Erderwärmung geäußert. Ohne zeitliche Vorgaben seien diese "nur leere Versprechen", sagte etwa Catherine Pettengell vom Climate Action Network. "Die G7-Staats- und Regierungschefs lassen ihren Worten immer noch keine Taten folgen." Investitionen in Kohle müssten sofort enden.