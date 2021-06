DJ Mercedes legt Luxusmarken zusammen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Daimler-Konzern will seine Luxusmarken AMG, Maybach und G-Klasse in einer neuen Gruppe zusammenfassen und so Kosten senken. "Die Stärkung der Submarken ist eine wichtige Säule in der Strategie von Mercedes-Benz. Daher werden wir die Steuerung der Marken Maybach, AMG und der G-Klasse bündeln und uns damit noch besser am Kunden ausrichten, zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen und intern Synergien und Umsetzungsgeschwindigkeit gewinnen", sagte eine Daimler-Sprecherin der Automobilwoche. Geleitet werden die Marken in Zukunft von AMG-Chef Philipp Schiemer, der die Aufgabe zusätzlich übernimmt. Die Gründung einer eigenen GmbH ist jedoch nicht vorgesehen.

Mit dem Schritt sollen auch Kosten gesenkt werden, unter anderem im Marketing. Nach Informationen der Automobilwoche könnte es schon zur IAA in München im Herbst einen gemeinsamen Auftritt geben. Die drei Marken sind zentraler Bestandteil der Luxus-Strategie von Daimler-Chef Ola Källenius. Er will sich intensiver auf die margenstarken Fahrzeuge konzentrieren, um die Profitabilität zu erhöhen. Volumenstärkere Modelle mit geringer Gewinnspanne wie die B-Klasse sollen aussortiert werden. Allein die Performance-Fahrzeuge von AMG tragen nach Schätzungen bis zu einem Fünftel des Gewinns von Mercedes bei.

