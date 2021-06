Gut zwei Millionen US-Dollar waren zu Beginn für einen Platz neben Jeff Bezos in der Blue-Origin-Rakete New Shepard geboten. Letztlich sicherte sich ein Unbekannter den Mitflug für 28 Millionen Dollar. In der Zeit vom 19. Mai bis zum 10. Juni lief eine mehrstufige Auktion, bei der Gutbetuchte sich einen Platz in der Blue-Origin-Rakete New Shepard ersteigern konnten. Die soll am 20. Juli mit vier Menschen an Bord, darunter Amazon-Gründer Jeff Bezos und dessen Bruder Mark, abheben und in den Weltraum fliegen. Zur Eröffnung der Auktion waren gut zwei Millionen US-Dollar geboten worden. Bis kurz ...

