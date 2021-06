Covestro - 1COV - Der Schwung in der Chemie-Branche könnte auch den Kunstoffspezialisten mitreißen!

Pullback Trading-Strategie

Rückblick: Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Die Aktie ging nach einem starken Anstieg in eine Korrektur-Bewegung über, welche in Folge nun in einer breiten Range seitwärts läuft.

Meinung: Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen an. Dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel, welche bei einem Wirtschaftsaufschwung gefragt sind. Die Aktie hat die untere Begrenzung der Range abermals angelaufen und hat wieder nach oben gedreht. Die Aussichten, dass in Folge die obere Range wieder angelaufen werden könnte, stehen nicht schlecht. Kurse über der Kerze von Freitag wären hier der Trigger-Punkt.

Chart vom 11.06.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 54.87 EUR











Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis wir Kurse über der Kerze von Freitag bekommen. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Die Position könnte nach dem Einstieg eng unter den letzten Kerzen, unter der unteren Range-Begrenzung, abgesichert werden.

Meine Meinung zu Covestro ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in 1COV





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]