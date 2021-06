Vitalik Buterin hat sich in einem Podcast teils lobend über Cardano, das neue Projekt seines ehemaligen Mitstreiters Charles Hoskinson geäußert. Es bringe frische Ideen in die Kryptowelt. Wenngleich Vitalik Buterin Cardano nicht als Ethereum-Killer bestätigen will, sieht er in dem anderen Ansatz, den das Projekt verfolgt, viele positive Ansätze für die Krypto-Branche insgesamt. Im Interview mit Lex Fridman, einem Forscher für künstliche Intelligenz, bezeichnete er den Wettbewerb, der aus den unterschiedlichen Ansätzen entsteht als durchaus gesund für die Branche insgesamt...

Den vollständigen Artikel lesen ...