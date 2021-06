München (ots) - Zwei Spieler im DFB-Team haben gerade mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen. Einer davon ist Timo Werner. "Die Brust ist breiter dadurch", so Werner im MagentaTV-Interview, "das gibt einem Rückenwind für die nächsten Jahre!" Tränen der Freude beim Osterreicher Michael Gregoritsch, aktuell noch beim FC Augsburg, nach dem 3:1 zum Auftakt gegen Nordmazedonien: "Das bedeutet mir heute alles. Mein Bruder hat heute Geburtstag. Ich habe ein schweres Jahr hinter mir gehabt und ich glaube, das ist für alle, die an mich geglaubt haben." Nachdem immer mehr Details an der Fortsetzung der Partie Dänemark gegen Finnland bekannt werden, erneuerte Experte Michael Ballack seine Kritik: "Es war ein tragischer Moment und auch ein sehr, sehr gefährlicher Moment. Deswegen waren wir uns eigentlich alle einig: man kann so ein Spiel nicht mehr anpfeifen. "Um 13.30 Uhr startet auch am Montag "Update: die Mannschaft". Ab 14 Uhr beginnt die Berichterstattung zum Spiel zwischen Schottland und Tschechien. Anschließend zeigt MagentaTV die Partien Polen - Slowakei mit dem Bundesliga-Rekordtorschützenkönig Robert Lewandowski sowie ab 20.20 Uhr Spanien - Schweden. Gastgeber Johannes B. Kerner begrüßt den Experten Michael Ballack und Fußball Freestyler Kevin Kück, sowie Jonas Hummels und Joachim Lambi. Nachfolgend die vorläufigen Stimmen von heute - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV angeben.Werner mit breiterer Brust: Champions League-Sieg gibt "Rückenwind für die nächsten Jahre!"Anett Sattler hat Timo Werner interviewt, frischgebackener Champions League-Sieger mit Chelsea. Werner zeigt nach dem Cup-Gewinn ein neues Selbstbewusstsein. "Die Brust ist breiter dadurch", so Werner im MagentaTV-Interview. "Das gibt einem Rückenwind für die nächsten Jahre!" Werners neues Selbstbewusstsein spiegelt sich in seinen EM-Aussichten der deutschen Mannschaft: "Wir wollen gewinnen, sonst brauchen wir nicht anzutreten." Offenbar schreckt den 25jährigen auch nicht, dass der erste Gegner Frankreich (Dienstag, ab 20.20 Uhr live bei MagentaTV) einer der größten Favoriten ist.Die Franzosen treten mit Werners Team-Kollegen N'Golo Kante an. Über den sagt Werner: "Kante ist eine Klette. Der ist für mich der beste Sechser der Welt."Fortsetzung Dänemark gegen Finnland: "Da gibt es noch weitere Kritik!"Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand hat inzwischen die Fortsetzung des Spiels Dänemark gegen Finnland bereut und die mangelnden Termin-Alternativen seitens UEFA kritisiert. Michael Ballack erneuerte sein Unverständnis an der Fortsetzung: "Es war ein tragischer Moment und auch ein sehr, sehr gefährlicher Moment. Das hat man eben auch diesen Spielern angemerkt und uns auch. Deswegen waren wir uns eigentlich alle einig: man kann so ein Spiel nicht mehr anpfeifen. Beziehungsweise die Spieler, die betroffen sind, können diese Entscheidung schonmal gar nicht treffen... Unsere Kinder haben uns getextet und unbelastet eine Nachricht geschickt: "Warum wird dieses Spiel wieder angepfiffen?" Das ist immer so ein Zeichen, wenn Kinder, die sowas einschätzen das auch sehen, dann sehen wir das ja auch nicht ganz falsch... Wenn man jetzt 1 bis 2 Tage verstreichen lässt und die Sache klarer analysiert, gibt es sicherlich noch weitere Kritik."https://cloud.myteamtv-content-factory.de/index.php/s/Ptzq7mA3is9fyYpEngland - Kroatien 1:0 - "Bin enttäuscht von den Kroaten, Engländer sehr stabil"Michael Ballack zum Spiel zwischen England und Kroatien: "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht von der Leistung der Kroaten. Ich dachte, gerade nach dem Rückstand kommen die Kroaten nochmal zurück oder haben mehr zu bieten und können die Engländer nochmal in Bedrängnis bringen. Das haben sie eigentlich nicht geschafft. Die Engländer waren sehr stabil. Das lag an vielen Faktoren. Sie waren alle sehr diszipliniert und sehr wach. Es haben in allen Mannschaftsteilen, auch die jungen Offensivspieler, mit nach hinten gearbeitet. "Österreich - Nordmazedonien 3:1 - "Das bedeutet mir heute alles"Martin Harnik zu Österreichs 1. Sieg bei einer UEFA Europameisterschaft: "Es freut mich sehr für die Mannschaft. Ich kenne viele von den Jungs, ich kenne viele aus dem Trainer- und Betreuerstab. Da hat man das auch gesehen, dass die Erleichterung groß ist. Das ist bei mir genauso."Michael Gregoritsch wurde nach dem Sieg emotional: "Das bedeutet mir heute alles. Mein Bruder hat heute Geburtstag. Ich habe ein schweres Jahr hinter mir gehabt und ich glaube, das ist für alle, die an mich geglaubt haben. Es ist wunderschön... Das war Weltklasse heute."