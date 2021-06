In letzter Zeit ist Square (WKN:A143D6) für seine enge Verbindung mit Bitcoin (WKN:BTCEUR) bekannt geworden. Das Unternehmen hat nicht nur in die digitale Münze investiert, sondern profitiert auch von ihr, indem es seine Cash-App-Nutzer sie kaufen und verkaufen lässt. Sogar einige Analysten fangen an, Squares Krypto-Engagement zu bewerten; eine kürzliche Kurszielerhöhung für die Tech-Aktie von KeyBanc-Analyst Josh Beck nannte das steigende Interesse an Kryptowährungen als einen der Hauptgründe für ...

