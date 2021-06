WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 25. Juni:

MONTAG, DEN 14. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/21

08:45 DEU: Marktforum des Versicherungsmaklers Aon

15:00 DEU: Hapag-Lloyd Presse-Videocall mit CEO Habben Jansen zur Lage des Unternehmens und der Branche 19:00 USA: General Motors, Hauptversammlung

DEU: About You, Ende der Zeichnungsfrist



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 04/21 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 05/21 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Ostdeutsches Wirtschaftsforum u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der Ost-Bundesländer + 10.20 Rede Olaf Scholz

+ 16.30 Ministerpräsidentenrunde mit den Ministerpräsidenten von Sachsen, Thüringen und Brandenburg und mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller 11:00 DEU: DAK Online-Pressekonferenz zum Thema "Finanzierungsprobleme der GKV bis 2025". DAK-Gesundheit und das IGES Institut präsentieren Finanz-Szenarien für die kommenden vier Jahre. 11:00 DEU: Digitale Pk Transperency Deutschland zu Ergebnissen des Global Corruption Barometers (GCB) 2021 11:30 DEU: Pk zur bayerischen Wasserstoffstrategie mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 12:00 DEU: Online-Pk zur Gründung der Stiftung H2Global mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) + 12.30 Rede Altmaier

BEL: Nato-Gipfel, Brüssel

+ 09.15 Doorstep Generalsekretär Jens Stoltenberg

+ 16.15 Pk Jens Stoltenberg

GBR: Britische Regierung will über vollständige Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entscheiden, London EUR/CAN: EU-Kanada-Gipfeltreffen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel treffen sich mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. HINWEIS

AST / CHN / HKG / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 15. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online)

15:00 DEU: SAP - SAPPHIRE NOW - Online-Konferenz für Finanzanalysten und Investoren TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sulzer, Capital Markets Day

NOR: Equinor, Capital Markets Day

USA: Oracle, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021

09:00 SVK: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:30 USA: Empire State Index 06/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/21

15:15 USA: Industrieproduktion 05/21

16:00 USA: Lagerbestände 04/21

16:00 USA: NAHB-Index 06/21

18:00 RUS: BIP Q1/21 (vorläufig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss Ostdeutsches Wirtschaftsforum mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) + 09.10 Rede Altmaier

+ 11.40 Rede ehemaliger Flughafenchef, Engelbert Lütke Daldrup, zu «Der BER: Zukünftiger Erfolgsfaktor für Ostdeutschland» + 13.30 Wirtschaftsministerrunde

09:00 DEU: BGH klärt in zwei Diesel-Fällen: Haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben? 09:30 DEU: EuGH-Urteil zur Zuständigkeit nationaler Datenschutzbehörden bei einer Klage gegen Facebook 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Sparkassen-Finanzgruppe: "Geldpolitik nach Corona" mit Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater und Reinhold Rickes, Leiter Volkswirtschaft beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) 10:30 DEU: Bundesgerichtshof überprüft erstes Strafurteil zu umstrittenen "Cum-Ex"-Deals, Karlsruhe 14:00 DEU: Fraunhofer-Gesellschaft und IT-Unternehmen IBM stellen Quantencomputer vor. Laut IBM handelt es sich um den ersten kommerziellen Quantencomputer in Europa. Mit einem Gastvortrag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), außerdem mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) u.a. 18:00 DEU: Online-Gespräch "EUROPA 2030 - Visionen und Wirklichkeiten" mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) USA/EUR: EU-USA-Gipfel- US-Präsident Joe Biden trifft bei seiner Europareise Vertreter der Europäischen Union MITTWOCH, DEN 16. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: SLM Solutions, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sto, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Süss Microtec, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: About You, voraussichtlich Erstnotiz

CHE: Zur Rose, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/21

10:00 DEU: ifo-Konjunkturprognose Online-Pk mit ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser und ifo-Präsident Clemens Fuest 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 05/21

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Uhr Pressekonferenz Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE

DEU: Gesundheitsministerkonferenz (GMK) (online)

DEU: Innenministerkonferenz (IMK), Rust

10:00 DEU: Digitales Pressegespräch ZVEI: Aktuelle Zahlen zum Batteriemarkt Deutschland 16:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema "Volkswirtschaftliche Prognose im Superwahljahr" mit Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft 16:00 DEU: Online-Spitzendialog des Forschungsbeirats der Plattform Industrie 4.0. Vertreter der deutschen Wirtschaft diskutieren Perspektiven für die Industrie 4.0 und formulieren Ideen für die kommende Legislaturperiode. 17:30 DEU: Live-Talk des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft mit den Kanzler- und Spitzenkandidaten zur Energie- und Klimapolitik mit Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU), Christian Lindner (FDP) und Olaf Scholz (SPD) CHE: Gipfeltreffen US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin, Genf

DONNERSTAG, DEN 17. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: Stada Health Report 2021, Online-Pk

10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Vodafone, Technology Virtual Investor Briefing

GBR: Sainsbury, ESG Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2021

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/21

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 05/21

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/21

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 ITA: Handelsbilanz 04/21

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 06/21

16:00 USA: Frühindikator 05/21



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Virtuelles Pressegespräch DIW-Konjunkturprognose 2021+22 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft (IfW) legt neue Konjunkturprognose für 2021 und 2022 vor 11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank (telefonisch): "Halten die Lieferketten, was die Wachstumsprognosen versprechen?" mit Chefvolkswirt Ulrich Kater und Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank 14:00 DEU: Zweitägige Wirtschaftsministerkonferenz in Präsenz mit Bundesminister Altmaier, Düsseldorf 15:00 BEL: Tagung der Eurogruppe, Brüssel

16:15 DEU: CEO-Talk und Annual Forum 2021 der privaten Hochschule ESMT mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie mit Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender der BASF, Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG, Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Carsten Spohr, CEO der Lufthansa Group FREITAG, DEN 18. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online)

DEU: Großer Verfallstag an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien, Slowenien

EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:30 DEU: Nationale Luftfahrtkonferenz 2021

+ als hybride digitale Veranstaltung am Flughafen Berlin Brandenburg, u.a. mit Reden von Kanzlerin Merkel, Verkehrsminister Scheuer und Wirtschaftsminister Altmaier + Bei der Konferenz soll es um die Wiederbelebung der Luftverkehrsbranche nach der Pandemie gehen sowie um technologische Zukunftsthemen der Branche wie Klima- und Umweltschutz. 11:30 DEU: Digitales Pressegespräch Verdi zur anstehenden Tarifrunde für die öffentlichen und privaten Banken in Deutschland BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel MONTAG, DEN 21. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells, München TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 05/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: CFNA-Index 05/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote Q1/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin

DEU: Digitaler Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Berlin + 13.00 Eröffnungs-Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel + 13.15 Ansprache Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M. 16:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2021 des Verbraucherzentrale Bundesverbands u.a. mit Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, FDP-Chef Christian Lindner BEL: Tagung der EU-Umweltminister, Brüssel

LUX: Tagung der EU-Außenminister, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 22. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 14:00 DEU: BioNTech, Hauptversammlung (online)

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/21 (endgültig) 09:00 CHE: KOF: Sommerprognose 2021

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (vorab)

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk zum Deutschen Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (23./24.6.), Berlin + 11.00 Online-Pk mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied 09:00 DEU: Konferenz Finanzplatztag der "Börsenzeitung" (online) u.a. mit Axel Weber (UBS) und Joachim Wuermeling (Bundesbank) 11:00 DEU: Online-Pk der Helaba-Tochter Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe: Rückblick 2020 und Ausblick 2021, Frankfurt/M. 11:30 DEU: Online-Pressegespräch Berenberg: "Wirtschaft und Kapitalmärkte: Goldene Zwanziger Jahre nach der Pandemie?" mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding MITTWOCH, DEN 23. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: ZG Raiffeisen, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Dermapharm, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: GlaxoSmithKline, Investor Day

NLD: ASML Holding, Investor Day

USA: Johnson & Johnson, Environmental, Social and Governance (ESG) Investor Update Webcast

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/21 (endgültig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2,5 Mrd EUR 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/21

15:45 USA: PMI Verarbeitenden Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (online) DEU: Online-Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland Sommer 2021 DONNERSTAG, DEN 24. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Centrotec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (online)

11:00 CHE: Swiss Re, Media Day

14:00 DEU: Curevac, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens, Capital Market Day

USA: FedEx, Q4-Zahlen

USA: Nike, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 06/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/21

09:00 ESP: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 06/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 05/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/21 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/21 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/21 (3. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 06/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Digitaler Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft", Berlin 10:00 DEU: dena-Gespräch "Green Recovery der Luftfahrtbranche: Wie kann die Erholung im Einklang mit ambitioniertem Klimaschutz gelingen?", Berlin 17:00 DEU: Online: "Tagesspiegel"-Veranstaltung "Deutschlands digitale Zukunft: Die Parteien im Wahl-Check", Berlin FREITAG, DEN 25. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding und Hornbach Baumarkt, Q1-Zahlen NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 06/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 05/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien

SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Online-Konferenz American Chamber of Commerce in Germany e. V. (AmCham Germany), u.a. mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet 14:00 DEU: Warburg Bank-Miteigentümer Christian Olearius will vor dem "Cum-Ex"-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aussagen HINWEIS

SWE / FIN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi