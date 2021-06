!R$!V Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität - alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem kräftigen Korrekturmodus befinden. Und langsam laufen auch wieder die Kurse nach oben. Zumindest Plug Power handelt jetzt schon wieder 21 Tage über der psychologisch wichtigen 30,00 USD Marke- seit Vorlage der korrigierten Bilanzen wieder gut 60% vom Tief erholt. Und die Erwartungen an das Urgestein und die ehemalige Kurslokomotive der Wasserstoffs steigen wieder - jetzt ...

