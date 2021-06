Erst so, dann so, dann wieder so. Elon Musk hält die Kryptogeld-Community weiter mächtig auf Trab. Tesla wird laut CEO Musk Bitcoin erst wieder als Zahlungsmittel akzeptieren, wenn sich die Umweltbilanz der Digitalwährung deutlich verbessert. Die Folge: Der Bitcoin explodiert am Montag auf fast 40.000 Dollar.Als Richtmarke gab Musk in einem Tweet am Sonntag einen Anteil erneuerbarer Energie von rund 50 Prozent bei der Bitcoin-Produktion an.Bitcoins werden durch komplexe Rechenaufgaben auf Computern ...

